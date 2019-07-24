أخبار مصر | حسب الله: العلاقة بين الحكومة والبرلمان ليست "شد وجذب" وإنما تصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسب الله: العلاقة بين الحكومة والبرلمان ليست "شد وجذب" وإنما تصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء بالبرلمان؛ لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع ودوره في دعم الدولة المصرية، إن البرلمان يمارس دوره الرقابي بمفهومه الرشيد مؤكدا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست "شد وجذب" أو "استعراض العضلات" وإنما "تصحيح المسار".

وأوضح "حسب الله"، خلال المؤتمر أن البرلمان حرص على القيام بمهامه الرقابية من خلال استخدام الأدوات الرقابية، مشيرًا إلى أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، قائلًا: "الدور الذي يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية وغير هادف للهدم".

واستعرض المتحدث الإعلامي، حجم الأدوات الرقابية التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى أن إجمالى طلبات الإحاطة بلغت 1312 بالإضافة إلى 347 بيانا عاجلا، كما تم توجيه 901 سؤال للحكومة والتى أجابت كتابة على 52 سؤالا.

وأضاف حسب الله، أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة و793 اقتراحا برغبة و22 طلب رفع حصانة و4 حالات خلو مكان بالوفاة، مشيرًا إلى أن البرلمان قام بـ32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم إرسالها للمجلس سواء لمواقع عمل أو مشروعات.