أخبار مصر | مدبولي من أول اجتماع بالعلمين: ما تم تنفيذه من مشروعات "إنجاز كبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي من أول اجتماع بالعلمين: ما تم تنفيذه من مشروعات "إنجاز كبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع الأسبوعي، بالوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين.

وقال رئيس الوزراء: ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعاً بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتا في السياق نفسه إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تصحيح خطأ حدث سابقاً في تخطيط هذه المنطقة، وتعمل حاليا على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.

وفي هذا الشأن، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة الحالية؛ سواء الجامعة الأهلية، أو فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أو مدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة، مشيرا إلى أن المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة، مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام، وستستغل الاستثمارات بها الاستغلال الأمثل.

وتطرق الدكتور مدبولي إلى حضوره مناسبات تخريج بعض الدفعات فى الكليات العسكرية وكلية الشرطة التي شرّفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن ما رآه من عناصر شبابية يدعو للتفاؤل، ويعطي ثقة لنا في مستقبل هذه المؤسسات المهمة بالدولة، وأعرب مدبولي عن شعوره بالفخر والاعتزاز أثناء حضور تخريج هذه الدفعات من شباب مصر الذي يحمي حاضرها ومستقبلها.