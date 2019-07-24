أخبار مصر | "متحدث البرلمان": حجم التشريعات التي أقرها المجلس ليست مجرد أرقام وإنما لها دلائل إيجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متحدث البرلمان": حجم التشريعات التي أقرها المجلس ليست مجرد أرقام وإنما لها دلائل إيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "حسب الله"، إلى أن نسبة التعديل الذى أدخله مجلس النواب علي القوانين المقدمة من الحكومة تجاوز 35%، مشيرًا إلي أن هذه النسبة تؤكد علي الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا:"هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعى من قبل الأعضاء".
وأضاف حسب الله، أن حجم التشريعات التي أقرها البرلمان ليست مجرد أرقام إنما لها دلائل إيجابية وآثار اجتماعية متعددة.
وتابع، أن أحد التشريعات التي أقرها المجلس زيادة المعاشات والذي يأتي استجابه للتوجه الملحوظ للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطي أولوية ودفع دائم في اتجاه مراجعة المعاشات.