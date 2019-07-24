أخبار مصر | "متحدث البرلمان": حجم التشريعات التي أقرها المجلس ليست مجرد أرقام وإنما لها دلائل إيجابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متحدث البرلمان": حجم التشريعات التي أقرها المجلس ليست مجرد أرقام وإنما لها دلائل إيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ودور البرلمان في دعم الدولة المصرية إن إقرار البرلمان على 156 قانونا بإجمالى 1701 نص قانوني خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، خير دليل على الجهد التشريعي المبذول، وفي مقدمته قانون التأمينات والمعاشات الذي يعد بمثابة نقلة نوعية، وسيشعر المواطن بمردوه قريبًا.

وأشار "حسب الله"، إلى أن نسبة التعديل الذى أدخله مجلس النواب علي القوانين المقدمة من الحكومة تجاوز 35%، مشيرًا إلي أن هذه النسبة تؤكد علي الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا:"هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعى من قبل الأعضاء".

وأضاف حسب الله، أن حجم التشريعات التي أقرها البرلمان ليست مجرد أرقام إنما لها دلائل إيجابية وآثار اجتماعية متعددة.

وتابع، أن أحد التشريعات التي أقرها المجلس زيادة المعاشات والذي يأتي استجابه للتوجه الملحوظ للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعطي أولوية ودفع دائم في اتجاه مراجعة المعاشات.

