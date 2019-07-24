أخبار مصر | انطلاق ثاني أفواج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق ثاني أفواج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم يشهد انطلاق ثانى أفواج حجيج الجمعيات الأهلية متوجها للمدينة المنورة ويحمل 725 حاجا من محافظات الإسماعيلية والمنوفية والقاهرة، على أن تتوالى الرحلات تبعا حيث يشهد الغد الخميس 25 يوليو الجارى انطلاق ثالث الأفواج متجها للمدينة المنورة يحمل 826 حاجا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد و الجيزة والجمعيات المركزية.

وقد اطمئنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى وصول الفوج الأول للحجيج بالمدينة المنورة أمس وقيام لجان المطار بتسهيل الإجراءات وعمليات نقل الحجيج للفنادق، وتمت عمليات التسكين بالفنادق مع التشديد على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

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وأعلن عبد الموجود عن بدء أعمال غرفة العمليات المركزية على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجيج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، الحجيج إلي إتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفين باستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم، حيث تم اختيار 270 مشرف بواقع مشرف لكل 45 حاجا منهم 10 مشرفات، وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهي عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع آخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.