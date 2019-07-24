أخبار مصر | "شكاوى الأعلى للإعلام" تستكمل التحقيق في شكوى هواوي واليوم السابع وwe

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى الأعلى للإعلام" تستكمل التحقيق في شكوى هواوي واليوم السابع وwe والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها اليوم الأربعاء، تستكمل فيه التحقيق تجاه عدة شكاوى مُقدمة من شركة هواوي، واليوم السابع، والمصرية للاتصالات، وشكوى من أحد البنوك.

وأوضح رئيس اللجنة جمال شوقي، أن الشكوى المقدمة من شركة هواوي ضد وسيلتين اعلاميتين لنشر اخبار كاذبة.

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وأضاف أن الشكوى المقدمة من اليوم السابع ضد ١٤ موقع إلكتروني لتعديهم على حقوق الملكية الفكرية في ونشر نتائج الثانوية العامة رغم انها كانت حصرية لليوم السابع.

وأشار إلى أن اللجنة ستحقق في شكوى مقدمة من شركة المصرية للإتصالات ضد موقع اخباري تتهمه بالتشهير ونشر أخبار كاذبة.

كما ستحقق اللجنة في شكوى من أحد البنوك ضد جريدة أسبوعية خاصة بتهمة الابتزاز.