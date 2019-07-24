أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: 8 دورات جديدة للصحفيين وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: 8 دورات جديدة للصحفيين وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، 8 دورات تدريبية جديدة للزملاء الصحفيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية؛ بهدف تطوير الأداء المهني للصحفيين.

وأعلم جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن التنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين، والخبراء المتخصصين في مجال التدريب، وخبراء اللغة الإنجليزية؛ وذلك للإشراف على الدورات التدريبية التي تُعقد بمركز التدريب بالنقابة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الورشة الأولى تستمر لمدة شهر كامل، حول مهارات الديسك، وتتضمن خصائص الكتابة الإخبارية والتحليلية وتطبيقاتها، وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفيين، ويقوم بالتدريب فيها الكاتب الصحفي الزميل محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.

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وأضاف أن الورشة الثانية تحت عنوان "الأخطاء الشائعة في الكتابه الصحفية"، وتستهدف الورشة التعريف بإبرز الاخطاء الفنية والمهنية واللغوية الشائعة في الكتابة الصحفية وتحديد أسبابها والتعرف على طرق تلافيها لضمان كتابة صحفية سليمة، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأكد "عبدالرحيم" أن الورشة الثالثة تحت عنوان "التحقيق الصحفي من الفكرة حتي الكتابة"، والرابعة تحت عنوان "مهارات كتابة العناوين الصحفية"، والخامسة تحت عنوان "فنون الصحافة الإخبارية.. إنتاجها وكتابتها"، والسادسة تحت عنوان "خصائص الكتابة الصحفية وفنونها".

وأوضح وكيل أول النقابة إلىن الورشة السابعة تحمل عنوان "صحافة الموبايل.. الموجو"، وتتناول كيفية بناء قصة صحفية بالفيديو باستخدام تطبيقات الموبايل المختلفة، وتُعقد في الفترة من 3 إلى 6 أغسطس القادم، ويقوم بالتدريب فيها الزميلة الصحفية صفاء عاشور.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن اللجنة تبدأ في أول سبتمبر المقبل عقد دورات تدريبية للصحفيين وأسرهم في اللغة الإنجليزية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة متميزة من الخبراء في هذا المجال، وتعقد اللجنة مقابلات تحديد المستوى يومي 5 و7 أغسطس المقبل.