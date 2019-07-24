أخبار مصر | وكيل الصحة بالجيزة تتفقد مستشفي بولاق العام وتصدر عدة توصيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الصحة بالجيزة تتفقد مستشفي بولاق العام وتصدر عدة توصيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزاره الصحة بالجيزة، وحده العلاج عن بعد بمستشفي بولاق الدكرور العام (الوحدة الرئيسية بالجيزة)، كما حضرت متابعة احدي الحالات من استشاري انف وأذن بمستشفي بولاق.

وأكدت سرور، علي بعض التوصيات لمدير الوحدة الدكتورة رشا علي ابوزيد، وإخلاص جمعه، اداري المسئول عن الوحدة وأهمها، وجاءت التوصيات كالأتي:

1_ إضافة بعض التخصصات الآتية (الأمراض الصدرية _القلب _الباطنة _عظام _مسالك).

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2_ ضرورة الالتزام بالبالطو، I.D لفريق العمل في الوحدة الرئيسية والطرفية.

3_توسيع دائرة الاستعانة بالاستشاريين علي مستوي جميع المستشفيات للحصول علي أفضل خدمه طبية.

4_ التنويه الدائم عن سياسات حقوق المرضي إتباعها وتطبيقها.

كما تم مناقشة خطة تطوير العمل والخطة المستقبلية للوحدة.