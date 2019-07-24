أخبار مصر | وزيرة الهجرة تلتقي أساتذة جامعة وطلاب مصريين بالمركز الثقافي في مونتريال

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الأساتذة والباحثين والطلاب المصريين في جامعات كندا، وذلك بالمركز الثقافي المصري على هامش زيارتها إلى مدينة مونتريال، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير حسام محرم القنصل العام في مونتريال، والدكتور محمد حمزة الملحق الثقافي بواشنطن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاحتفال بموافقة برلمان مقاطعة أونتاريو على إعلان شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية والذي أثمر عن رفع العلم المصري للمرة الأولى على برلمان المقاطعة، ما يعكس الدور العظيم الذي قامت به الجالية المصرية في كندا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير لإظهار الدور المحوري لمصر أمام العالم ومقدراتها التاريخية والثقافية.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائها بالأساتذة والطلبة المصريين في كندا، أن وجودهم إضافة لمصر، موضحة أن أبناءنا بالخارج سفراء لمصر في البلد الذي يدرسون به، وأنهم يمثلون بلدهم بما يبرزونه من صفات الالتزام والأمانة.

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وتابعت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية تواجه تحديات متعاظمة، ولكن الله تكفل بحمايتها، والشعب المصري واع وعلى دراية بما يحاك من مخططات، مضيفة أن عصر الحروب التقليدية قد انتهى، وأننا نواجه نوعا جديدا من الحروب وهو حرب الشائعات واستهداف الشباب بالخارج، واستقطابهم فكريا وضد دولتهم.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تهتم بالشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الطلاب المصريين بالخارج، وتنظيم الرحلات إلى مصر للتعرف على حضارتهم وتاريخهم، كما ثمنت الوزيرة دور الشباب في الرد على الأخبار السلبية والمحبطة، والشائعات التي تثار حول الدولة المصرية، والقيام بدور توعوي بين زملائهم وأقرانهم للتعريف بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، والمشروعات القومية المختلفة.

وفي هذا الصدد، لفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة الانتباه إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية تحري الدقة قبل إعادة النشر أو التعرض للمحتوى المنشور، باعتبار هذه المواقع سلاحا ذا حدين، علينا أن نعي لما يقوم به البعض من ترويج لمعلومات مغلوطة عن الدولة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية شمل على العديد من الأنشطة التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، من أجل إثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور.