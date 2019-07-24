مصر | خلال أسبوع.. ضبط 87 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. ضبط 87 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط 87 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (87) قضية (إبتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- إختراق وسرقة حسابات- إنتحال صفة- ملكية فكرية- نصب على المواطنين -ترويج لبيع أدوية مستوردة مجهولة المصدر) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي عدد (84) صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، وعدد (84) متهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.