مصر | "سلع غذائية" و"دقيق مدعم".. جهود شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلع غذائية" و"دقيق مدعم".. جهود شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات:

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (166) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة..أبرزها ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية "باتيه" من مرتجعات المحلات وهوالك الإنتاج والمجهولة المصدر قدرها (1,522 طن "جبن – زبد – محسنات خبز – دقيق – هوالك باتيه") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بالجيزة، تمهيداً لإعادة تدويرها وتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط (33) قضية إسطوانات بوتاجاز ب (4995) إسطوانة بنطاق محافظات "الجيزة ، البحيرة ، المنوفية ، الغربية، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، قنا " شملت (19 قضية بلغت مضبوطاتها "28" إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة ، 3 قضايا إستخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 5 إسطوانات ، 4 قضايا التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت "4962" أسطوانة، 3 قضايا عدم مزاولة نشاط ، 4 قضايا غلق مستودع بوتاجاز ) تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (8) قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى (3100) لتر "سولار ، بنزين " بنطاق محافظات"الشرقية ، دمياط ، بنى سويف ، قنا ، البحر الأحمر" .. شملت (4 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 3100 لتر- 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى ، 1 قضية عدم وجود رصيد).. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام:

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وتمكنت شرطة التموين من ضبط (937) قضية تموينية متنوعة أبرزها: ضبط (18) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (23,500 طن دقيق) وضبط (187) قضية فى مجال مخالفات المخابز وضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (7,641 طن "سكر" ، 3166 عبوة "زيت طعام").

ضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم وضبط (37) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها ("40,095 طن – 1944 عبوة "مواد غذائية"، وضبط (23) قضية فى مجال الغش الغير غذائى.. ضبط خلالها ("24,356 طن – 4666 عبوة- 12116 قطعة – 6650 متر" مواد غير غذائية").

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (567) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، و ضبط (26) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها..ضبط خلالها (1,432 طن لحوم وأسماك – 198 عبوة تونة) وضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الزراعية .. ضبط خلالها (4,850 طن أسمدة وأعلاف– 175 عبوة مبيدات)، و ضبط (26) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها ( 620 عبوة سجائر) وضبط (2) قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (1670 قطعة غيارات سيارات وعدسات لاصقة).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.