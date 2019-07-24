مصر | "غدر الصحاب".. يحاول قتل صديقه بـ"مطواة" بسبب تجارة المخدرات بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غدر الصحاب".. يحاول قتل صديقه بـ"مطواة" بسبب تجارة المخدرات بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بمحاولة قتل صديقه بسبب خلافات مالية.

واستعلمت نيابة المرج الجزئية، عن الحالة الصحية لعاطل مصاب بطعنات على يد مسجل خطر بسبب خلافات مالية، كما طلب تحريات المباحث حول الواقع.

وبينت التحقيقات، أنه عقب نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب 30 ألف من متحصلات بيع المواد المخدرة، قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض.

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وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين، وقيام أحدهما بطعن الآخر، وبالانتقال لمكان الواقعة، تم ضبط المتهم "محمد. ن" مسجل خطر، كما تم العثور على المجني عليه "سيد. ه" مسجل خطر مصاب إصابة بليغة وتم نقله للمستشفى.

وبالتحريات تبين أن المجني عليه رفض إعطاء المتهم نصيبه من الأموال المتحصل عليها نتيجة قيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وقدرها 30 ألف جنيه، وعلى إثر ذلك نشبت مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض ليصاب بإصابات بالغة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

