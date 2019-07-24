مصر | بـ"5 قطع يشتبه في أثريتها".. سقوط 3 عاملين وسائق أثناء تنقيبهم عن الآثار بباب الشعرية

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع الهارب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المسكن وتبين عدم تواجد المتهم، وضبط القائمين بأعمال الحفر (عدد 3 عاملين، سائق مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائى – مقيمين بالفيوم) وبحوزتهم (عدد 5 قطع فخارية يشتبه في آثريتها، العدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر).