مصر | "اركنلي على جنب".. سقوط عصابة "الكيف" وبحوزتهم 112 طربة حشيش في منيا القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اركنلي على جنب".. سقوط عصابة "الكيف" وبحوزتهم 112 طربة حشيش في منيا القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الاتجار بها بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت القوى الأمنية المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح، من ضبط عدد 6 أشخاص (سبق إتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدد من القضايا، مقيمين بمحافظة الغربية ) حال إستقلالهم سيارة (ملك إحدى الشركات السياحية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزتهم (عدد 112 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام داخل مخزن سرى بباب السيارة، مبلغ مالي قدره 1175 جنيه، عدد 8 هاتف محمول ).