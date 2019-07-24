شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجيزة (المستندات المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن البدء في تلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان المختصة، مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاء عقده لوضع خطوات العمل التنفيذية للأحياء والمراكز والمدن للبدء في تلقى طلبات التصالح من المواطنين وذلك بحضور دكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم موافاه لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوي حيث ستتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بالجهات الادارية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتكون برئاسة مهندس إستشاري متخصص في الهندسة الإنشائية «تصميم منشأت خرسانية أو معدنية» وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين، موضحا أن المستندات المطلوبة تشمل:

(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

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(ج) المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.. ألخ) ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري وصورة ملتقطة من القمر الصناعي وتقرير يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

(د) نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.

(و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشأت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى .

(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

ولفت المحافظ إلى أنه فور توافر تلك المستندات ستقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

وأكد أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه وذلك طبقاً لفئات الرسم الآتية:

التصالح في مخالفات البناء

وذكر راشد أن اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراجعـــة ملف طلب التصـالح وتقنين الأوضـاع والتـأكد من إستيفــائـــه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) من اللائحـــة وذلك خـــلال أسبوعين من تاريــــخ إســتــلام الملـــف وفي حــالــة عـــدم إستيفــــاء المستندات تقــــوم الأمانـــة الفنيــــة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بإخطــــار مقــدم الطلب لإستكمال المستندات وذلك بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطــــــاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المـــدون بالطلب على أن يحـــــــدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء بما لا يجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

ولفت إلى أنه سيتم دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكـد من أن المخـالفــات المقــدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها مشيراً انه سيتم إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطــابــق الأعمـال المقــدم عنها طلب التصــالح للأعمـــال المنفــذة على الطبيعة ومراجعــة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب والتحقـق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهرياً ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب والتحقق من توافـر إشتراطــات حمـايــة المنشأت القـائمـة من أخطــار الحريــق، مضيفا أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.