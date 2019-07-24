شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نائبة وزير الزراعة من «المنيا الجامعي» إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم نقل الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة لاستكمال العلاج، عقب تعرضها لحادث انقلاب بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا.

وأضاف «عبدالنبي» في تصريحات صحفية، أنه تم إجراء الإسعافات العاجلة للنائبة ومدير مكتبها والسائق بمستشفى المنيا الجامعي، مؤكدًا استقرار حالتهم الصحية.

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كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي تقل الدكتورة منى محرز على حسانين، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، ومدير مكتبها وسائقها بطريق الصعيد الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي، وإزالة أسباب الحادث، وتبين أنه نتيجة انفجار إطار السيارة مما تسبب في انقلابها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.