شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تدعو المصريين بالسعودية لعدم نشر فيديوهات «يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية سواء بغرض العمل أو الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمالة الموسمية، الالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية في المملكة، وعدم نشر أية فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية تعاقب عليها الأنظمة الأمنية السعودية.

Advertisements

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، تواصل مع الوزارة بهدف توعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية سواء العمل أو الحج أو العمرة أو الزيارة أو العمالة الموسمية للالتزام التام بتعليمات السلطات الأمنية في المملكة لكل الوافدين لجميع الجنسيات قبل نشر اية موضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار إلى المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أوضح أن السلطات السعودية أطلقت تطبيق «كلنا أمن» التابع للأمن العام لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل «تويتر»، فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني «Google play» بهدف التطبيق لتسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية والتي من بينها المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور، والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وشدد على أنه يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق «كلنا أمن» على موقع التواصل «تويتر» لمعرفة كافة تفاصيل الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال هذا التطبيق.