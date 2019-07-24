شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي وزير الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. جاء ذلك حسبما نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم.

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