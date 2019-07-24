«اسأل الرئيس».. فتح باب الأسئلة بمؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار «الشباب يسأل والرئيس يُجيب»، شعارٌ وضعته الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وأعلنت عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس» والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية يومي 30 و31 يوليو الجاري. ويوجه المواطن المصري أسئلته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل شفافية من خلال «اسأل الرئيس».

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