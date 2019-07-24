شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تؤكد سلامة جودة البطيخ: «كلوا وارتاحوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، اليوم الأربعاء، عودة مصر بقوة للمنافسة الدولية على جودة الحاصلات الزراعية وقدرتها التصديرية، التي تتضح في حجم الزيادات الكبيرة وحجم الثقة التي تنالها من كافة دول العالم حول منتجاتها، وأن ما يتم تداوله من ترويج حول جودة البطيخ، مجرد شائعات تستهدف التشويش على الصادرات الزراعية، ذات الجودة العالية، إذ أن جميع العينات التي تم تحليلها من البطيخ أكدت جودته وسلامته.

وقال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن «البطيخ» من الثمار المفضلة عند المصريين، وتعد فترة الصيف ذروة استهلاكه، إلا أنه بعد الارتفاع الملحوظ في صادرات المنتجات الزراعية الموسم الحالي، وزيادة الإنتاج المحلي، يروج بعض المغرضين لشائعات بأن البطيخ سام أو مسرطن، وذلك للتأثير بالسلب على ثقة المواطن المصري في منتج بلده، الذي استطاع أن يغزو معظم الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

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وذكر أن نتائج تحليل عينات البطيخ التي تم تحليلها، من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، للكشف عن أملاح النيتريت والنيترات، أكدت أنها أقل من الحدود المسموح بها، التي تتوافق مع معايير سلامة منتجات البطيخ المصري الذي يتم تداوله في الأسواق المحلية.

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن أغلبية محصول البطيخ المتواجدة بالسوق سليمة «علشان كده بنقول للمصريين اطمنو وكلوا بطيخ براحتكم» إلا أن بعض الممارسات السلبية خلال تداول البطيخ قد تؤدي إلى التأثير على صلاحيته، في حالة تعرضه لظروف جوية غير مواتية خلال مراحل النقل والتخزين والتداول.

وأشار إلى أن إجمالي مساحات البطيخ المنزرعة تبلغ 81 ألفا و798 فدانا منها 19 ألفا و774 فدانا بالأراضي القديمة و62 ألفا بالأراضي الجديدة، وتتركز زراعة البطيخ في النوبارية ومطروح والإسكندرية وأسوان، وأن إجمالي إنتاج مصر من البطيخ يقترب من مليون طن سنويا بمتوسط إنتاج يصل إلى 11.5 طن للفدان.

وأشار «العيسوي» إلى أن هناك عدة طرق للتعرف على البطيخ الجيد والصالح للاستهلاك الآدمي وهي أنها تتميز باللون الأحمر الغامق، وهو دليل على النضج الجيد، والذي يتوافق مع حجم البطيخة، فضلا عن حلاوة المذاق، حيث أنه كلما كانت حلوة المذاق فهو تأكيد على جودة البطيخ وعدم معاملاتها بطرق غير صحية خلال مراحل الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى أن خشونة ملمس الجسم الداخلي للبطيخة يعد دليلا على نضجها جيدا، أفضل من الملمس الناعم وشراؤها خلال موسم الإنتاج الصيفي.