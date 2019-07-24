شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح البري يستقبل حجاج غزة غدًا ولمدة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في شمال سيناء، الخميس ولمدة 4 أيام متتالية، في اتجاه واحد، لعبور حجاج قطاع غزة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأكد مصدر مسؤول أن السلطات المصرية بمعبر رفح البري تستعد لاستقبال نحو ٢٩٢١ حاجا وحاجة من قطاع غزة، للعبور إلى الأراضي المصرية خلال الأيام القادمة، والسفرإلى السعودية عبر مطار القاهرة الجوي، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم استقبال حجاج قطاع غزة اعتبارا من الخميس بواقع (798) حاجا وحاجة يوميًا ولمدة أربعة أيام متتالية، مضيفا أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر، لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الحجاج الفلسطينيين، علاوة على توفير عدد إضافى من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة.

وقال المصدر إنه سيتم استئناف المعبر في كلا الاتجاهين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لعبور المسافرين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.