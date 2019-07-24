شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة بالمنيا ونقلها للمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت سيارة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، لحادث انقلاب في طريق القاهرة- المنيا، خلال جولتها المقررة، الأربعاء، لتفقد مشروعات الإنتاج الداجني بالمحافظة، حيث تم نقل نائب الوزير إلى المستشفى الجامعي بالمنيا لإجراءات الفحوصات للاطمئنان على حالتها الصحية جراء الحادث.

من جانبه، قال الدكتور محمود العناني، رئيس مجموعة الدقهلية للدواجن، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن «منى» بخير، وليست بها أي إصابات أو كدمات، وستعود إلى القاهرة إن شاء الله بعد اكتمال الفحص الطبي، وإن مرافقيها بخير، مشيرًا إلى أنه برفقة نائب الوزير في المستشفى الجامعي بالمنيا.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه كان مقررًا أن تتفقد «منى» عددًا من مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني في محافظة المنيا.