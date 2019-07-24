شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة الالتزام بالجداول التنفيذية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث والانتهاء منها بشكل كامل في إبريل من العام المقبل، وتكثيف العمل لافتتاح محطة هليوبوليس في أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن «الوزير» يولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الأنفاق، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، باعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي.

وأضاف الوزير أنه جارٍ تكثيف تنفيذ أعمال باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو «هليوبوليس- النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانًا والتجهيز لافتتاح محطة هليوبوليس أمام الجمهور في شهر أكتوبر 2019، ومحطتي النزهة وهشام بركات ديسمبر 2019، أمام محطات «قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث إبريل 2020، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي.

نقل تكثف تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

نقل تكثف تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

نقل تكثف تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو