شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الزراعة مع القائم بأعمال ممثل «الفاو» بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيرج ناكوزي، نائب المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية.

وأكد «أبوستيت»، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على المستوى الدولي، فضلًا عن دورها في المساهمة في مشروعات التنمية الزراعية بمصر، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وكذلك مشروع تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

وأعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يصل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة إلى مرتبة أعلى مما كانت عليه، لتنفيذ مشروعات يساهم الجزء منه في دعم القدرات المادية والبشرية في الدول المعنية، بما يحقق استفادة أكبر من المخصصات المالية لهذه المشروعات ومردودًا حقيقيًا للتنمية.