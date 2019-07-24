شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بمقر الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطن.

وبحث الوزير مع المحافظ جهود المحافظة فيما يخص مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

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وتابع وزير التنمية المحلية مع المحافظ تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضى، خاصة فيما يخص الجهود الجارية لاستغلال كافة المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية لها، وكذا إجراءات تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة النظافة الجديدة وموقف تقنين أراضى الدولة وإزالة التعديات بما يحفظ حق الدولة.

وقال شعراوى إن محافظة أسوان ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والبناء على الجهود التي شهدتها المحافظة خلال العام المالى السابق.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة بما يوفر فرص عمل.