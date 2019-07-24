شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف بالمنيا بـ1.8 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، بإجمالي طاقة مضافة 479 ألف م3/ يوم، بتكلفة مليار و818 مليون جنيه، موضحاً أنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، بتكلفة 920 مليون جنيه، كما تم البدء بإجراء تجارب التشغيل للروافع والمحطة بمشروع صرف صحي المنيا (الظهير الصحراوى)، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه.
وأضاف «الجزار» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/90 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، بتكلفة 280 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما تباعاً قبل نهاية العام الحالي 2019.
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