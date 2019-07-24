محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
تمكنت قوات الامن بمديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابي يضم 6 متهمين لحيازتهم 112 طربة حشيش بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تمكن القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح، من ضبط عدد 6 أشخاص (سبق إتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدد من القضايا، مقيمين بمحافظة الغربية ) حال إستقلالهم سيارة (ملك إحدى الشركات السياحية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا).. وبحوزتهم (عدد112 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام داخل مخزن سرى بباب السياره ، مبلغ مالى قدره 1175 جنيه ، عدد 8 هاتف محمول ) .
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار بها بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 11 كيلو حشيش داخل باب السيارة.. سقوط "6 ديلرات" في قبضة أمن الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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