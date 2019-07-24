ضُبط بحوزتهم 5 قطع فخارية.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار والإتجار فيها .. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (بائع زجاج – مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المسكن وتبين عدم تواجد المتهم ، وضبط القائمين بأعمال الحفر (عدد 3 عاملين، سائق مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى – مقيمين بالفيوم).. وبحوزتهم (عدد 5 قطع فخارية يشتبه فى آثريتها ، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالإشتراك مع الهارب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .