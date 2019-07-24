"بحجة مساعدته على السفر".. ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب على أحد المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على المواطنين بأسيوط.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.. وفى ضوء ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (مهندس زراعى بالمعاش مقيم بدائرة مركز شرطة بأسيوط) بتضرره من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ (98 ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (120 ألف جنيه) مقابل تدبير تأشيرات سفر لنجله وأبناء عمومته للعمل بإحدى الدول العربية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
فقد أكدت التحريات صحة ما جاء بالبلاغ، وأضافت بحصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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