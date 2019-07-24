لتجفيف منابع الخصومات الثأرية.. أمن سوهاج ينجح فى إتمام الصلح بين عائلتين بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، إن مديرية أمن سوهاج نجحت فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة دار السلام بعد عقد جلسة صلح بين الطرفين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.. فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة دار السلام .

وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات.. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .