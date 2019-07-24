الداخلية: ضبط 87 قضية ابتزاز مادي عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط 87 قضية إبتزاز مادى ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت - خلال إسبوع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادى والنصب لحماية المواطنين؛ فقد أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (87) قضية (إبتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- إختراق وسرقة حسابات- إنتحال صفة- ملكية فكرية- نصب على المواطنين -ترويج لبيع أدوية مستوردة مجهولة المصدر) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن.. بإجمالى عدد (84) صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، وعدد (84) متهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.