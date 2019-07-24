"هدموا جزء من الشباك".. الحماية المدنية تستجيب لإغاثة مريض وتنقله للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بمساعدة قوة من قسم شرطة حلوان وإدارة شرطة المرافق فى مساعدة أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وإستخراجه من مسكنه لتلقى العلاج.. حيث تلقت إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بوجود أحد المواطنين مريض وغير قادر على الحركة، وحالته الصحية "التى تسببت فى زيادة وزنه" تتطلب نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وبالإنتقال لمحل البلاغ تم التقابل مع المواطن المريض.

وبإجراء المعاينة على محل سكنه تبين إقامته بالطابق الأول علوى وعدم إمكانية إستخراجه لضيق كافة المنافذ، فقامت قوات الإنقاذ بهدم جزء من سور شرفة الشقة –تحت إشراف مهندسى الحى المختص- ووضع المواطن المريض على إحدى المعدات "كلارك" عقب تجهيزها وإنزاله بأمان "دون إصابات" وتم نقله للمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لتلقى العلاج.

وقد لاقى ذلك تقدير وإستحسان المواطنين لسرعة إستجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم فى مساعدة المريض ونقله للمستشفى لتلقى العلاج .