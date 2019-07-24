"قتله وهو راجع من صلاة الفجر".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مالك شركة بلاستيك بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من كشف غموض وملابسات واقعة مقتل مالك لإحدى شركات البلاستيك بمسكنه بالهرم, وضبط مرتكب الواقعة بدافع السرقة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط القائمين عليها.. وفى ضوء جهود أجهزة مديرية أمن الجيزة لكشف غموض وملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الأهرام، من (عامل بشركة للبلاستيك مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه مقتل (مالك الشركة محل عمله - سن 69 - مقيم بمنطقة فيصل بدائرة القسم) بالشقة محل سكنه والتى يستغلها كمخزن للأدوات المنزلية ، والعثور على جثته بها تهشم بالجمجمة.

فقد أسفرت جهود فرق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق توك توك - سن 30 - سبق إتهامه فى قضية "إضرام النيران بأحد مراكز الشرطة" - مقيم بجراج كائن بمنطقة بولاق الدكرور، وأصل بلدته مغاغة بالمنيا).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله كحارس للعقار سكن المجنى عليه "محل الواقعة" وطرده من العمل، ونظراً لعلمه بثراء المجنى عليه عقد العزم على قتله بقصد سرقته ، وفى سبيل ذلك إستغل خروجه لأداء صلاة الفجر وإختبأ بمنور العقار ولدى عودة المجنى عليه باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة خشبية "تحصل عليها من منور العقار" فأودى بحياته وإستولى على (مبلغ 700 جنيه - هاتف محمول -ساعة يد) ، وبيعه الهاتف بمبلغ 450 جنيه) .

وأضاف بإنفاقه المبلغ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لدى حارس عقار مقيم بالعقار محل حراسته بالهرم ، وكذا الساعة الخاصة بالمجنى عليه "مدفونة أسفل سيارة متوقفة بدائرة قسم شرطة الأهرام" ، والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "القطعة الخشبية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.