ضبط "ديلرات مطروح" ويحوزتهم 125 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 125 طربة لمخدر الحشيش.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من (ثلاثة أشخاص، سبق إتهام أحدهم فى قضية "مخدرات" ومحكوم على آخر فى قضية "سلاح").. تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة (مخدر الحشيش) وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهم (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 "إثنى عشر كيلو جرام"- مبلغ مالى).. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.