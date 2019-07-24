إنفوجراف.. رسوم استخراح البطاقة الشخصية وبدل "فاقد أو تالف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1380 لسنة 2019، بتعديل القرار رقم 1121 لسنة 1995، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، والقرار رقم 150 لسنة 2017 في شأن تحديد رسوم تكاليف استخراج وسائق الأحوال المدنية.

ونص القرار على استبدال المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 150 لسنة 2017 بـ "تكون تكاليف إصدار بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها.

ويوضح الانفوجراف التالي رسوم إصدار البطاقة الشخصية