​غرفة السياحة: غدا انطلاق أولى رحلات "الحج البري" بعدد 5 أتوبيسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، انطلاق أولى رحلات الحج السياحي، غدا الخميس، تبدأ بالمستوى "البري" بعدد 5 أتوبيسات سياحية، وذلك بعد انتهاء لجان السياحة لمعاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة دون أية مشاكل تذكر.

وأوضح السيسي، في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الجاري تبدأ كل الرحلات للحجاج البري على مدار 5 أيام لعدد 12 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، مؤكدا جاهزية كافة الأتوبيسات السياحية البالغ عددها 300 أتوبيس بعد الانتهاء من فحصها بالكامل.

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وتوفر وزارة السياحة، حافلات احتياطية لنقل حجاج البري، حال تعرض أي أتوبيس لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة، وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وتتضمن الضوابط الخاصة لأتوبيسات الحج السياحي، أن تكون من موديلات 2010، ومزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، وعلى الشركات توفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزما بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج.

وانطلقت الأربعاء الماضي، أولى رحلات الحجاج المصريين، إلى الأراضي المقدسة، بدأت بحجاج وزارة الداخلية "القرعة"، فيما بدأت أمس الثلاثاء، أولى رحلات وزارة التضامن الاجتماعي "الجمعيات الأهلية" بعدد 700 حاج، وتنطلق أولى رحلات حجاج "السياحة" البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، لحجاج "البر" غدا الخميس، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.