عضو "إسكان النواب" يفجر مفاجأة بشأن "الإيجار القديم" (السكني وغير السكني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم السكني لن يقر بالدورة البرلمانية الحالية، موضحا أن القانون الخاص بالإيجار القديم لغير السكني سيكون للأشخاص الاعتبارين فقط.

وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن قانون إيجار القديم سيعدل بدور الانعقاد المقبل والأخير للبرلمان، على ألا يشمل أي حالات إيجار قديم سكني، ويقر ببداية دور الانعقاد الخامس خلال شهر أكتوبر.

وردا على سؤال الخليج 365 بشأن تواصل الحكومة مع البرلمان خلال الإجازة البرلمانية، أكد وكيل إسكان النواب أنه لا يوجد تواصل حكومي، والاجتماعات مؤجلة لدور الانعقاد المقبل.

وبسؤاله عن أسباب تأجيل الإيجار القديم السكني وعدم إقراره البرلمان الحالي رغم وجود مشاريع قوانين بشأنه منذ دور الانعقاد الثاني قال المغازي، إنه لابد قبل اتخاذ مثل هذا القرار أن تجري الحكومة إحصائية واقعية للسكني للأشخاص الطبيعين، لتحديد أعدادهم.​