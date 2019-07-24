متحدث النواب: المجلس أجرى تعديلات على قوانين حكومية تعدت 35%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن نسبة تعديلات البرلمان على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة طوال دور الانعقاد الرابع تجاوزت 35 %.

جاء ذلك في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية، اليوم الأربعاء.

وأكد حسب الله، أن هذه النسبة تؤكد الدور الكبير للأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا: "هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعي من قبل الأعضاء".

ولفت إلى أنه طوال دور الانعقاد الرابع تمت الموافقة على 156 مشروع قانون، بمختلف المجالات بواقع 1701 نص قانوني، بمشاركة 451 نائبًا في الحديث على مستوى التشريع والرقابة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تؤكد الفاعلية والمساهمة الكبيرة من النواب.​