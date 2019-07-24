نقل نائب وزير الزراعة إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: تعرضت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، لحادث سير قرب وصولها محافظة المنيا، وجرى نقلها للمستشفى. وأكد أحد معاونيها، لمصراوي، أن الدكتورة حاليا تجري فحوصات طبية بأحد المستشفيات بمحافظة المنيا، بحضور سكرتير المحافظ ونائب مدير الأمن . وأشار إلى أن الدكتورة منى كانت في طريقها لافتتاح أكبر محطة إنتاج أمهات بالمنيا تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة.

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