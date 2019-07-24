14 رحلة وصلت الغردقة.. كيف حلت مصر أزمة الخطوط البريطانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة الشركات السياحية، بـدور مصر ممثلة في شركة مصر للطيران، في التعامل مع القرار المفاجئ للخطوط البريطانية بوقف تسيير رحلاتها للقاهرة لمدة أسبوع، قائلا: "أظهر قوتنا وحسن الإدارة وقت الأزمات".

وكشف عياد، في تصريحات صحفية اليوم، عن استقبال مطار الغردقة الدولي 14 رحلة طيران شارتر عبر 4 نقاط مختلفة من دولة إنجلترا، ما يؤكد أن أن القرار فردي من شركة الطيران وليس قرار دولة، لافتا إلى توافد السياح الإنجليز على مصر سواء عن طريق الرحلات الشارتر أو عن طريق مصر للطيران الخطوط المنتظمة لثقتهم في مصر.

وقال عياد إن مصر للطيران أعلنت زيادة الطاقة الاستيعابية لطائراتها المتجهة الى لندن خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تشغيل رحلات إضافية بأحدث طيارات الأسطول "دريم لاينر" في محاولة لاحتواء الأزمة والتأكيد على عدم وجود أي مخاوف أمنية تتعلق بالمطارات المصرية أو الرحلات بين البلدين، وللتاكيد على قوه البلد وحسن إدارتها

Advertisements

ونوه إلى استقبال الفريق يونس المصري وزير الطيران للسفير اليريطاني بالقاهرة وإبلاغه رفض مصر للأسلوب الذي أعلنت به الخطوط البريطانية عن قراراتها دون توضيح الأسباب ما يؤثر على سمعة المطارات والحركة السياحية الوافدة، ليؤكد السفير اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر وأن الخارجية البريطانية لم تصدر أي قرار بشأن تحركات المواطنين إلى القاهرة.

وأوضح أن تصرف مصر للطيران وقت الأزمة أدى إلى تخفيف المعاناة على الركاب الأجانب والمصريين المسافرين للعمل أو السياح الذين فوجئوا بالقرار بدون التنسيق مع السلطات المصرية، مؤكدا أن إدارة الأزمة زادت من ثقة العملاء بمختلف الجنسيات وشركات السياحة في الشركة الوطنية المصرية، ومنحها الأولوية في التنقل من وإلى مصر، متابعا: "هذا القرار لن يؤثر على سمعة".

وكانت الخطوط الجوية البريطانية، أعلنت تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع كـ”إجراء احترازي” للسماح بإجراء تقييم للأمن هناك، محذرة من عدم السماح بتسيير طائراتها ما لم يكن ذلك آمنًا.

والتقى وزير الطيران المدني، بديوان عام الوزارة، سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر جيفرى آدامز، على خلفية القرار، وتقدم بالاعتذار عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكداً أن قرار تعليق الرحلات لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وبخاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.