أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد قوافل الأزهر للتوعية بمناسك الحج بمطار القاهرة

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد صباح اليوم، قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي.

حيث يتواجد وعاظ وواعظات الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال كل أفواج الحجاج وشرح المناسك لهم في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر بجانب التوعية في مثل هذه المواسم المباركة.

وقال الأمين العام إن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة شيخ الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة من أجل العمل على أرض الواقع والوصول إلى جميع فئات المجتمع المصرى في مختلف أماكن تواجدهم وفي كل المناسبات التي تمثل أهمية بالنسبة لهم.

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أضاف عياد أن القوافل تقوم بشرح مناسك الحج والعمرة بالتفصيل منذ خروج الحجاج من بيوتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى مع مراعاة التيسير عليهم ورفع الحرج عنهم.

أوضح الأمين العام أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يعملون على خدمة حجاج بيت الله الحرام على مدار اليوم حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل بما يضمن التواصل مع الجميع منذ انطلاق أول فوج وحتى آخر فوج لتغطية كافة الرحلات، والإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.

وأشار عياد إلى أن الأمر لا يقتصر على الشرح المباشر فقط وإنما يتم إمداد الحجاج بكتب لشرح تلك المناسك حتى تكون متاحة معهم خلال رحلة الحج للعودة إليهم في حالة وكود أي استفسار لديهم.