أخبار مصر | بيان بحالة الطقس غدا الخميس.. والحرارة تسجل 42 بهذه المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بحالة الطقس غدا الخميس.. والحرارة تسجل 42 بهذه المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شماليه غربيه معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.