أخبار مصر | البحوث الإسلامية يجري جولة بمطار الأقصر لمتابعة شرح المناسك للحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية يجري جولة بمطار الأقصر لمتابعة شرح المناسك للحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مجمع البحوث الإسلامية من تواجد وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالمطارات لاستقبال أفواج الحجاج، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالتواصل مع كل الحجاج وشرح المناسك لهم بشكل مبسط.

وفي إطار المتابعة المستمر لتواجد الوعاظ والواعظات تفقدت الدكتوره إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بمطار الأقصر للتعرف على الجهود التي تقوم بها الواعظات من شرح ميسر للمناسك والإجابة أسئلة الحجاج وتلبية احتياجاتهم المعرفية ورفع الحرج عنهم.

وحرصت مساعد الأمين العام خلال جولتها على التعرف على رأي الحجاج عن خدمة شرح المناسك التي يقدمها لهم الوعاظ والواعظات، حيث أبدوا إعجابهم بتلك الخدمة، مؤكدين أن ذلك ما عهدناه عن الأزهر وعلماءه الأجلاء على مر التاريخ فيما يقوم به من جهود توعوية وعلمية، فالأزهر له مكانة في قلوب الجميع لما يتسم به منهجه من وسطية في الطرح.

كما وجهت مساعد الأمين العام الشكر لكل العاملين بالمطار لتيسير عمل الوعاظ والواعظات، من التابعين لوزارة الطيران المدني، وإدارة مباحث الجوازات بالأقصر برئاسة المقدم محمود فيصل رئيس المباحث لما يقومون به من جهد في خدمة الحجاج قبيل سفرهم إلى بيت الله الحرام.