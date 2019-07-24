أخبار مصر | المصريون بكندا: صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الهجرة ربطتنا بالوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون بكندا: صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة الهجرة ربطتنا بالوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوفد المرافق لها، اجتماعا مع أعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، برئاسة عادل بولس رئيس المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، وذلك في مدينة مونتريال بحضور السفير حسام محرم القنصل العام في مونتريال والسفيرة داليا عبد الفتاح مساعد القنصل، والقنصل علاء البيلي المستشار التجاري، وعدد من رجال وسيدات الأعمال المصريين الكنديين.

استهل السفير حسام محرم اللقاء بالإعراب عن سعادته بزيارة وزيرة الهجرة لكندا، مشيدا بجهد الجالية المصرية في استصدار قرار الاحتفال بيوليو شهرا للحضارة المصرية في أونتاريو ورفع العلم المصري على البرلمان.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لأعضاء المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، لدورهم في إظهار الوجه الحقيقي للمصريين بالخارج، وكونهم أفضل سفراء في الخارج بتحقيقهم نجاحات تعكس حضارتنا العريقة وإدارتهم لمشروعات استثمارية ضخمة، موجهة الدعوة للمستثمرين للمشاركة في مؤتمر مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار المقرر عقده العام الجاري بالقاهرة.

وفي السياق ذاته، قدم رجل الأعمال عادل بولس رئيس المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والسفير حسام محرم القنصل العام في مونتريال، مشيرا إلى مشاركته في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عقد الشهر الجاري وجلساته، واستعرض الأثر الإيجابي للزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة الهجرة للجاليات المصرية في قناة السويس والجلالة لتعريفهم بجهود الدولة في التنمية.

كما أشاد بولس بجهود الوزارة في ربط المصريين بالخارج، معربا عن تحيته وتقديره للقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة "MOEMIGEGY"، والتي تعد مصدرًا مهما لمتابعة الأحداث، وربط المصريين بالخارج بوطنهم، ودورها البارز في عرض كافة الإنجازات والحقائق.

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وخلال اللقاء، أعلنت السفيرة داليا عبد الفتاح، مساعد القنصل العام، عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "رابطة المرأة المصرية بكندا"، وذلك بالتعاون بين القنصلية المصرية في مونتريال وسيدات الأعمال، مشيرة إلى حرصها على تدشين المبادرة خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم التي شجعت ودعمت المرأة المهاجرة.

كما استعرضت داليا عبد الفتاح، مساعد القنصل وصاحبة الفكرة، أهداف الرابطة في دعم المرأة المصرية المهاجرة في كندا، خاصة في بداية تواجدها في مقاطعة كيبيك، ورعاية الطالبات الدارسات في مونتريال ثم السعي إلى تغطية كل كندا، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال للسيدات المصريات في مونتريال.

وفي السياق ذاته، تم عرض خطة العمل المقبلة للرابطة، والتي استعرضتها سيدات الأعمال المشاركات في إطلاق تلك الرابطة وهما أميرة بولس ومريم إسحاق؛ حيث استعرضت أميرة بولس خطة الرابطة الجديدة التي تسعى إلى تكوين شبكة علاقات قوية تدعم السيدات المصريات في كندا.

من جانبها، قدمت مريم إسحاق شرحا لأهمية الرابطة في نقل الخبرات للسيدات المصريات والمهاجرات في كندا، مشيدة بالخطوات الواسعة التي قام بها المصريون وتحديدًا المرأة المهاجرة؛ حيث وصلت امرأة إلى منصب "عمدة"، وحاليًا هناك ثلاث مرشحات للبرلمان الفيدرالي الكندي.

وأعلنت السيدة الوزيرة رعاية وزارة الهجرة لهذه الرابطة وتقديم كل الدعم في تنسيق جهودها مع أجهزة الدولة المختلفة ،متمنية نجاح أنشطتها كأحد أهم منطمات المجتمع المدني التي تدعم دور المرأة المهاجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا شمل العديد من الفعاليات التي من شأنها نشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، من أجل إثراء هذا الحدث الفريد من نوعه والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور.