مصر | بسبب "700 جنيه".. سائق توكتوك يهشم رأس صاحب شركة بالهرم

وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق توك توك - سن 30 - سبق اتهامه في قضية "إضرام النيران بأحد مراكز الشرطة" - مقيم بجراج كائن بمنطقة بولاق الدكرور، وأصل بلدته مغاغة بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله كحارس للعقار سكن المجني عليه "محل الواقعة" وطرده من العمل، ونظرًا لعلمه بثراء المجني عليه عقد العزم على قتله بقصد سرقته، وفي سبيل ذلك استغل خروجه لأداء صلاة الخليج 365 واختبأ بمنور العقار ولدى عودة المجني عليه باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة خشبية "تحصل عليها من منور العقار" فأودى بحياته واستولى على (مبلغ 700 جنيه - هاتف محمول -ساعة يد)، وبيعه الهاتف بمبلغ 450 جنيه).

وأضاف بإنفاقه المبلغ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لدى حارس عقار مقيم بالعقار محل حراسته بالهرم، وكذا الساعة الخاصة بالمجني عليه "مدفونة أسفل سيارة متوقفة بدائرة قسم شرطة الأهرام"، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "القطعة الخشبية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

