مصر | ضبط 6721 قطعة مستلزمات طبية و4500 عبوة بنج أسنان محظورة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6721 قطعة مستلزمات طبية و4500 عبوة بنج أسنان محظورة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام ( مالك محل لمستلزمات طب الأسنان كائن بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا) بعرض كميات كميرة من المستلزمات الطبية المستوردة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكذا عقاقير غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف المحل وضبط المدير المسئول عنه وبداخله (عدد 6721 قطعة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، عدد4500 عبوة بنج أسنان محظور تداولها داخل الصيدليات).