مصر | داخل "ثلاجة الموت".. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة في الغربية

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف الثلاجة وضبط المدير المسئول عنها وبداخلها (كمية من الأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وزنت 2،820 طن ).

كشفت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام (مالك ثلاجة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المحلة) بجلب كميات كبيرة من الأسماك المدخنة ( الرنجة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المحلات والمصانع المجاورة، وتخزينها في الثلاجة ملكه تمهيدًا لبيعها للجمهور.