مصر | "بعد كسر البلكونة لإخراجه".. "الداخلية" تنقل مريض سمنة بحلوان إلى المستشفى

وتلقت إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوجود أحد المواطنين مريض وغير قادر على الحركة، وحالته الصحية "التي تسببت في زيادة وزنه" تتطلب نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وبالانتقال لمحل البلاغ تم التقابل مع المواطن المريض.

وبإجراء المعاينة على محل سكنه تبين إقامته بالطابق الأول علوي وعدم إمكانية استخراجه لضيق كافة المنافذ، فقامت قوات الإنقاذ بهدم جزء من سور شرفة الشقة –تحت إشراف مهندسي الحي المختص- ووضع المواطن المريض على إحدى المعدات "كلارك" عقب تجهيزها وإنزاله بأمان "دون إصابات" وتم نقله للمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

ولاقى ذلك تقدير وإستحسان المواطنين لسرعة إستجابة أجهزة وزارة الداخلية للبلاغ، مما ساهم فى مساعدة المريض ونقله للمستشفى لتلقى العلاج.

