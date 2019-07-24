مصر | بـ"125 طربة حشيش".. سقوط عصابة "الكيف" في مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"125 طربة حشيش".. سقوط عصابة "الكيف" في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص، سبق اتهام أحدهم في قضية "مخدرات" ومحكوم على آخر في قضية "سلاح") تخصص في الاتجار في المواد المخدرة (مخدر الحشيش) وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهم (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 "إثنى عشر كيلو جرام"- مبلغ مالي) وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

