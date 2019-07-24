مصر | "أعمال صيانة" و"صوت مرتفع".. حبس سائق قتل سباكا وأصاب آخرين بعين شمس

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء قيام المجني عليه بأعمال الصيانة والتركيبات لشقة أحد المواطنين، طلب المتهم منه التوقف عن إصدار أصوات أثناء العمل بسبب أصواتها المرتفعة، وبنشوب مشاجرة بينهما مسك الأخير سلاح أبيض " مطواة " وسدد طعنتين للأول فوقع قتيلا، وتبين أن المتهم أصاب والده أثناء محاولته نجدة المجني عليه، كما أصاب صاحب الشقة بجروح نافذة باليد والبطن، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس يفيد بقيام سائق تاكسي بقتل جاره سباك وخلال المشاجرة التي نشبت بينهما أصيب والده وأحد الجيران بعدة طعنات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

