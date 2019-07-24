مصر | "أعمال صيانة" و"صوت مرتفع".. حبس سائق قتل سباكا وأصاب آخرين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أعمال صيانة" و"صوت مرتفع".. حبس سائق قتل سباكا وأصاب آخرين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة عين شمس، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سباك وإصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى وذلك أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب أعمال الصيانة والتركيبات بشقة جار المتهم، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء قيام المجني عليه بأعمال الصيانة والتركيبات لشقة أحد المواطنين، طلب المتهم منه التوقف عن إصدار أصوات أثناء العمل بسبب أصواتها المرتفعة، وبنشوب مشاجرة بينهما مسك الأخير سلاح أبيض " مطواة " وسدد طعنتين للأول فوقع قتيلا، وتبين أن المتهم أصاب والده أثناء محاولته نجدة المجني عليه، كما أصاب صاحب الشقة بجروح نافذة باليد والبطن، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس يفيد بقيام سائق تاكسي بقتل جاره سباك وخلال المشاجرة التي نشبت بينهما أصيب والده وأحد الجيران بعدة طعنات.
وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.