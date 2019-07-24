مصر | رفع 1488 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 1488 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 619 كرسي متنوع – 4 غرزة شاي – 25 أسطوانة غاز – 118 ترابيزة – 66 استاند – 39 ثلاجة – 43 طقطوقة – 11 عربة يد – 87 ميزان – 15 شمسية – 10 اوتاد وسلاسل – 59 تابلوه خشب – 47 تروللى – 35 قلب شيشه - 3 مقص خشب – 260سخ حديد – 3 قذق حديد، وبلغ الإجمالي 1488 مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.